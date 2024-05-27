В Самарской области ввели карантин из-за очага мальтийской лихорадки

В Куйбышевском районе Самарской области ввели карантин по мальтийской лихорадке (также известна как бруцеллез).

"Очаг нашли в частном доме в Рубежном на улице Воздушного флота. Теперь на территорию подсобного хозяйства нельзя заходить посторонним. Также запрещено лечение больных животных, ввоз и вывоз животных (за исключением вывоза на убой), вывоз инвентаря, доение овец и коз, а также изготовление сыров из их молока", цитирует "Комсомольская правда" ио главы департамента ветеринарии Самарского области Илью Егорова.

Человек может заразиться лихорадкой при употреблении продуктов животного происхождения. Болезнь характеризуется многообразием клинических проявлений, длительностью течения, поражениями нервной системы, костей и суставов.