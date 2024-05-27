В Алапаевске поймали рецидивиста, сбежавшего из зала суда через окно

В Алапаевске удалось наконец найти и задержать рецидивиста, сбежавшего из зала суда через окно. Об этом сообщает Telegram-канал "Патрульный участок".

Инцидент произошел 17 мая, когда мужчине изменили меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу. Уличив момент, когда судья удалился в совещательную комнату, подозреваемый выбрался из окна третьего этажа, попав в пустой зал второго этажа. Оттуда он уже спокойно вышел и покинул здание суда.

"Одна из поисковых групп, в состав которой входили сотрудники уголовного розыска, отрабатывала частный дом в поселке Заря. Там, по оперативной информации, беглец мог находиться у своей знакомой, и именно там его задержали", - рассказали в ГУ МВД.

При задержании подозреваемый не оказывал сопротивления. Его поместили в изолятор временного содержания. В полиции добавили, что уральца неоднократно судили по статьям "Кража" и "Кража с банковского счета". Ему избрали меру пресечения в виде домашнего ареста, однако тот неоднократно нарушал установленные запреты, из-за чего и было решено определить его в СИЗО.