Украина не вступит в НАТО в ближайшие 30 лет — Шольц

Украина, скорее всего, не сможет стать членом НАТО в ближайшие 30 лет, заявил канцлер Германии Олаф Шольц во время общения с жителями Берлина.

"В ближайшее время этого не ожидается. Вероятно, и в следующие 30 лет", — признал он, ссылаясь на неизбежное военное столкновение России и НАТО, которого нельзя допустить.

Шольц добавил интересную подробность: два с половиной года назад он говорил об этом в Киеве, и тогда "это было ясно всем". То есть разговор был еще до начала СВО.

Можно отметить, что еще в 2016 году председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что "Украина, без сомнения, не сможет присоединиться к ЕС в ближайшие 20-25 лет, это же касается членства в НАТО". После этого европолитики неоднократно подтверждали, что Украина не соответствует требованиям НАТО. Так, осенью 2023 года верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что вступление Украины в ЕС не произойдет ни завтра, ни послезавтра. А прием в НАТО не считается чем-то более вероятным.

Летом 2023 года Зеленский посетовал, что надежды вступить в НАТО "становятся все более и более отдаленными" и он разочарован.

Напомним, в 2019 году украинский режим внес изменения в местную конституцию, закрепив стремление в ЕС и НАТО в качестве своей стратегической цели.

Для России втягивание Украины в НАТО является угрозой национальной безопасности, о чем неоднократно говорил президент РФ Владимир Путин.