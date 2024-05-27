ВСУ пытались атаковать гражданские объекты в Геленджике

ВСУ минувшей ночью попытались атаковать с помощью беспилотников гражданские объекты в Геленджике. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram-канале.

По его словам, все БПЛА подавлены силами ПВО. По предварительной информации, пострадавших нет.

Губернатор добавил, что в селе Криница обломки одного из аппаратов повредили недостроенное здание. В хуторе Джанхот беспилотник упал на деревья, пожар потушен.

Ранее сообщалось, что накануне беспилотник упал под Орском (Оренбургская область). Официально власти не подтверждают и не комментируют происшествие. Минобороны России в утренней сводке не упоминает об атаках на Оренбургскую область. Говорится только про уничтожение силами ПВО одного дрона над Брянской областью, четыре – над территорией Краснодарского края, шесть БПЛА – над территорией Орловской области.

