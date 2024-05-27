СПГ-танкеры "Газпрома" стали ходить в обход Африки

"Газпром" стал направлять свой танкерный флот в Китай в обход Суэцкого канала, вокруг Африки. Маршрут в полтора раза длиннее, чем через Красное море и занимает около 45 дней в одну сторону, передают "Ведомости" со ссылкой на аналитиков рынка.

Выбор в пользу длинного маршрута объясняется его безопасностью – компания хочет снизить риски потери СПГ-танкеров в условиях их дефицита на рынке. Попадание ракеты в газовоз грозит полным уничтожением такого судна, тогда как нефтеналивной танкер может пострадать лишь частично.

Эксперты отмечают, что даже при условии сильного снижения цен на СПГ длинный путь поставок для "Газпрома" будет рентабелен.

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