Науседа переизбран президентом Литвы

Действующий президент Литвы Гитанас Науседа одержал уверенную победу во втором туре выборов президента республики, набрав почти 75% голосов.

Две недели назад в первом туре Науседа опередил своего главного соперника премьера Ингриду Шимоните - 44% против 20%. Второй тур подтвердил ожидания. Явка составила чуть менее 50%.

Президент Литвы избирается на пять лет. При этом Литва – полупрезидентская республика. Президент назначает премьер-министра и правительство по согласованию с парламентом и не может отправить их в отставку без его одобрения.

Как отмечает украинский блогер Анатолий Шарий, "антикоммунистическая Литва на выборах вновь избрала антикоммуниста Неуседу, состоявшего в КПСС".

Историк Андрей Фурсов называет Науседу "человеком Ватикана", настроенного воссоздать в новой форме Священную Римскую империю под руководством "святого престола". Что не устраивает Британию, которая тоже "работает" по Литве.