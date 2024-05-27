В Москве производителю систем безопасности вменили кражу зданий ФОК

Прокуратура озвучила меру наказания владельца крупной юридической фирмы и поставщика систем безопасности для ряда госкомпаний и ведомств Александра Гошина, которому вменяют попытку хищения двух зданий спортивного комплекса (ФОК) в Москве, а также хищение $20 тыс. у уроженца Чечни Тимура Халидова, проходящего потерпевшим по эпизоду с комплексом.

Сумма ущерба по делу составляет 362 млн руб., пишет "Ъ". Прокуратура потребовала приговорить подсудимого к семи годам колонии общего режима, а защита – полностью его оправдать.

Гошин задержан 21 февраля 2023 г. после того, как явился к следователю на очную ставку. Расследование же началось немного раньше, в ноябре 2022 г., и изначально в материалах дела речь шла лишь о попытке хищения прав на имущество.