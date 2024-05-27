Власти Люксембурга ответили на требование Фридмана вернуть его активы

Правительство Люксембурга в курсе требований российского бизнесмена Михаила Фридмана по возвращению его замороженных активов, однако оно намерено соблюдать санкции ЕС. Об этом сообщил РИА Новости источник в правительстве страны.

"Люксембургское правительство в курсе запроса господина Фридмана. В настоящее время нет каких-либо судебных разбирательств по данному вопросу", — сказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что сооснователь Альфа-банка Михаил Фридман хотел бы начать с правительством Люксембурга переговоры о выплате ему компенсации за "экспроприированные" у него в этой стране активы. Предложение властям государства бизнесмен сделал через своих представителей. В случае отказа Фридман намерен обратиться в международный арбитраж.

Стоимость замороженных в Люксембурге активов бизнесмен оценил примерно в $15,8 млрд.