Зеленский: Украина не будет выносить на саммит в Швейцарии требование вывода войск РФ

Украина не будет выносить на июньский саммит в Швейцарии главные пункты "формулы Зеленского", которую он предлагал раньше, - требование вывод российских войск за "границы 1991 года" и выплата "репараций". Это следует из его заявления, которое он сделал накануне.

Читайте также: Байден не приедет в Швейцарию на конференцию по Украине

Он признал, что на саммит будет вынесено 3 из 10 пунктов, о чем было известно и раньше. Это ядерная безопасность, безопасность судоходства в Черном и Азовском морях и обмен военнопленными.

Украинские издание "Страна" пишет, что в том виде, как изначально хотел Зеленский, саммит обречен на провал. На Западе это поняли, поэтому резко уменьшили список "хотелок" Зеленского - до такого перечня вопросов, которые теоретически поддержат все участники. И это можно будет предъявить как единодушное осуждение России все миром. Хотя многие страны Глобального Юга не приедут.

Однако Офис Зеленского будет формировать из саммита в Швейцарии большую международную победу Зеленского, сообщает украинский телеграм-канал "Резидент" со ссылкой на источники в офисе. Там ищут малейший повод для информационного успеха.

Известно, что Джо Байден и Си Цзиньпин не приедут на саммит. Зеленский накануне призвал их передумать и и своим участием повысить статус мероприятия.

Характерно, что главного вопроса - о политическом урегулировании военного конфликта на саммите не будет. В этом смысле слова Зеленского, что "после этого саммита станет ясно, кто хочет закончить войну", показывают, что именно Запад такой задачи и не ставит.