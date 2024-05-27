Естественная убыль населения Среднего Урала за год ускорилась на 20%

В Свердловской области рождается все меньше детей, статистика ухудшается с каждым годом. Такой вывод можно сделать из данных, опубликованных Свердловскстатом.

Согласно им, в первом квартале текущего года в Свердловской области родилось 9 тыс. 119 человек, однако скончалось намного больше - 15 тыс. 406. При этом, в 2023 году за аналогичный период родилось 9 тыс. 676 человек, в то время как умерло 14 тыс. 905 человек.

Таким образом, можно утверждать, что естественная убыль населения за год ускорилась на 20%. При этом, умирает людей в 1,6 раз больше, чем успевает родиться. Такая ситуация держится в регионе с 2016 года.