"Дело врачей". В Нижневартовске врача-стоматолога подозревают в убийстве врача-лора

В Нижневартовске врача-стоматолога Ислама Висанбиева из городской поликлиники подозревают в убийстве детского врача-лора.

Как сообщает телеканал N1, мужчина задержан, его допрашивают силовики, далее будет определена мера пресечения на время следствия.

В региональном управлении СКР сообщили Накануне.RU, что задержан 30-летний житель Нижневартовска. Убийство произошло на бытовой почве во время распития спиртных напитков.

По версии следствия, в ночь с 25 на 26 мая, подозреваемый в своей квартире по ул. Ленина пил алкоголь со своими знакомыми. Утром между врачами произошла ссора и стоматолог нанес лору два удара ножом в грудь. Прибывшая на место "скорая" констатировала смерть мужчины. Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.