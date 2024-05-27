В Первоуральске судят вымогателей, пытавшихся запугать жертву гробом с головой свиньи

В Первоуральске передано в суд резонансное уголовное дело о вымогательстве денег и наркотиков. Жертве хотели передать гроб с головой свиньи.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось осенью прошлого года, когда потерпевший сдал в аренду на сутки принадлежащую ему квартиру. На следующий день хозяин пришел в квартиру для ее приемки, но съемщика там не оказалось. Зато мужчина нашел мелкие свертки и пакет с наркотиком. Он передал находку сотрудникам правоохранительных органов.

После этого владельцу жилья стали поступать на телефон сообщения с требованием вернуть наркотики и заплатить 5 млн рублей, а также с угрозами жизни и здоровью ему и его близким. Более того, по ночам в квартиру, где проживал мужчина, кто-то закидывал дымовые шашки и тяжелые предметы с записками, содержащими угрозы.

Затем неизвестный организатор, дело которого выделено в отдельное производство, нашел двух жителей Екатеринбурга, которые за вознаграждение согласились вымогать у уральца деньги и наркотики. Вымогатели взяли монтажную пену для запенивания входной двери и краску для надписей на стене в подъезде жертвы. Они приехали к нему домой, но испугались, что их заметят соседи, и уехали ни с чем.

Тогда вымогатели поменяли план и приобрели отрубленную свиную голову. Они взяли нож, воткнули его в голову свиньи, прикрепив к ней фото потерпевшего, и положили все это в похоронный гроб. Однако при попытке пробраться с гробом в подъезд они разбили стекло и были замечены жителями дома, после чего скрылись. В дальнейшем оба были задержаны полицией.

Сейчас расследование завершено. Уголовное дело направлено в Первоуральский городской суд.