Во Владивостоке ночью аварийно отключилось электричество

Во Владивостоке прокуратура проверяет причины аварийного отключения электричества в ночь на понедельник, 27 мая.

"В результате аварий на фидерах трансформаторной подстанции "Загородная" произошло прекращение электроснабжения жителей улиц Беляева, Волкова, Добровольского, Космонавтов, Новожилова, Пацаева, Сахалинская, 2-я Строительная, 3-я Строительная и др.", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

По предварительным данным, без света остались около 15 тыс. человек.

"Кроме того, по сигналам в социальных сетях о том, что жители краевой столицы не могут связаться с диспетческой службой - организована проверка работы как ЕДДС, так и диспетчеров сетевой организации", - добавили в прокуратуре.