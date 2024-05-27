СМИ: Страны Прибалтики и Польша могут ввести свои войска на Украину

Страны Прибалтики и Польша введут свои войска на Украину, если ВС РФ станут добиваться успеха и продвигаться, освобождая территории. Об этом написал немецкий журнал Der Spiegel со ссылкой на источники.

В статье отмечается, что Запад помогает недостаточно и ситуация может резко ухудшиться. В этом случае встанет угроза, что Россия выйдет к своим историческим западным границам. Будто бы об этом в Таллине сообщили прибалтийские политики немецким. Те, в свою очередь, смотрят на перспективы для украинского режима более мрачно, чем когда-либо. Вмешательство в военный конфликт Польши и Прибалтики будет означать вступление в него НАТО, пишет журнал.

При этом министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш недавно заявил, что Польша не будет отправлять свои войска на Украину. А позже президент Анджей Дуда сказал, что эта тема вообще не обсуждается. Однако тема ввода войск периодически всплывает в западных СМИ и в заявлениях западных политиков. Первым это допустил президент Франции Эммануэль Макрон.