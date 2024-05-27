Сходил за хлебушком. В Перми легковушка протаранила пекарню

В Свердловском районе Перми автомобиль вылетел с дороги и врезался в торговый павильон, в котором расположена пекарня, передает корреспондент Накануне.RU.

Фотографии и видео с места происшествия появились в соцсетях. На кадрах видео, опубликованного в telegram-канале "ЧП Пермь", водитель выходит из автомобиля, выпускает пассажиров. У одной из пассажирок, судя по видео, случилась истерика. Мужчина интересуется у своих пассажиров и продавца все ли целы, и просит пока "никого не вызывать", говоря, что "подушки сработали".

Судя по кадрам - продавца спасло только чудо - в момент, когда транспорт ворвался в здание, он находился за прилавком, с другой стороны.

"Заехал за хлебушком", - шутят интернет-пользователи о происшествии.

По данным регионального МВД, ДТП произошло 26 мая. Пострадавших нет. Сотрудники ГИБДД проводят проверку.