В Ереване начали задерживать протестующих

В Армении спецназ начал проводить задержания демонстрантов, участвующих в протестах в Ереване и требующих отставки Никола Пашиняна.

По данным МВД, задержаны 67 человек, перекрывавших улицы и магистрали по всей Армении, пишет РБК.

Поводом для митингов в Армении стало решение о делимитации границ с Азербайджаном, которое страны приняли в конце апреля.

Перекрывать дороги в знак протеста призвал руководитель Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Србазан, который намеревается стать кандидатом в премьер-министры Армении.