Главу Большого Камня наградили орденом Мужества в зоне СВО

Мэр Большого Камня Приморского края Рустям Абушаев, находящийся в зоне СВО, сообщил, что награжден орденом Мужества.

"Вчера был награжден государственной наградой, орденом Мужества, в особом порядке", — написал он в своем Telegram-канале.

В марте 2023 года стало известно, что экс-глава Надеждинского района Приморья и глава Большого Камня обвиняется в мошенничестве с земельными участками и незаконном предпринимательстве. Его объявили в федеральный розыск и заочно арестовали.

Абушаев, после того, как стал фигурантом дела о мошенничестве, уехал добровольцем на Донбасс. Он заявил, что об этом принял давно, но острую необходимость особенно прочувствовал, когда участвовал в мероприятиях для семей мобилизованных.

В апреле 2023 года суды отменили постановление об аресте и обязали следствие отменить постановление о розыске мэра.