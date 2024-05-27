При атаке беспилотников на АЗС в Орловской области погиб водитель пожарной части

Водитель пожарной части погиб пострадали после атаки БПЛА на АЗС в Орловской области. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков в Telegram-канале.

По его словам, один из беспилотников упал на территории топливно-заправочной станции в городе Ливны. Когда на место возгорания прибыли пожарные, по заправке ударил еще один БПЛА.

В результате происшествия погиб водитель 8-й областной пожарной части, уточнил Клычков. Еще три сотрудника служб пострадали.

Минобороны РФ сообщает, что силы ПВО за ночь сбили 12 беспилотников над четырьмя регионами. В частности, один БПЛА уничтожен над территорией Брянской области, еще один над территорией Белгородской области, четыре БПЛА сбиты над территорией Краснодарского края. Кроме того, шесть дронов уничтожены и перехвачены над территорией Орловской области.