"Хватит облизывать яйца!" Основатель "Жизньмарта" назвал "идиотской идеей" выплату 1 млн за отравление

Компенсацию в 1 млн рублей за отравление в "Жизньмарте" Екатеринбурга получат всего несколько человек, заявил основатель сети Иван Зайчекно. Причиной тому стали участившиеся случаи обращений в больницы и Роспотребнадзор от людей, якобы отравившихся продукцией в магазине. На деле же, как рассказали бизнесмену, уральцы в буквальном смысле облизывают куриные яйца, чтобы заразиться сальмонеллой и получить свой миллион.

Бывший депутат заксобрания Свердловской области выложил в своих соцсетях скрин переписки, предположительно, с одни из своих сотрудников. В ней Зайченко просят "сделать что-то с этим миллионом", так как "люди как с ума сошли", а один из покупателей признался, что облизывает яйца, чтобы отравиться и обратиться за компенсацией.

"Насколько я понимаю, по последней информации, Роспотребнадзор и больницы просто завалены обращениями об отравлении в "Жизньмарте". Люди жалуются на все, и на еду, которая приготовлена несколько дней назад на фабриках, которые уже проверили и все анализы нормальные и на ту, что съели в апреле. Неофициально это связывают с обещанной компенсацией в миллион рублей", - написал Зайченко.

Ранее он пообещал отравившимся в его торговой сети компенсацию в 1 млн рублей, однако сейчас признается, что это была "совершенно идиотская идея" и "ошибка".

"В случае признания нашей вины, я хотел сделать добро и как-то компенсировать людям созданные проблемы. Но благими намерениями вымощена дорога в ад", - отметил бизнесмен.

Он извинился перед теми, кого затронул этот ажиотаж с намеренным отравлением и заявил, что компенсацию получат всего 18 человек - это те, на кого ссылался Роспотребнадзор начиная проверки.

"Это 18 человек и эти списки мы возьмем в самом Роспотребнадзоре. Любые другие обращения под эту выплату не попадут. Поэтому, пожалуйста, не облизывайте яйца, это опасно", - добавил Зайченко.