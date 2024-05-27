В Оренбургской области упал беспилотник

Накануне вечером беспилотник упал под Орском (Оренбургская область). От ближайшей границы с Украиной до места инцидента – около полутора тысяч километров. Официально власти не подтверждают и не комментируют происшествие, РИА Новости ссылается на источник в правительстве региона.

По данным СМИ, гражданские объекты в результате падения не пострадали, угрозы жителям, якобы, не было, заявил источник.

Минобороны России в утренней сводке не упоминает об атаках на Оренбургскую область. Говорится только про уничтожение силами ПВО одного дрона над Брянской областью, четыре – над территорией Краснодарского края, шесть БПЛА – над территорией Орловской области.