Опрос: свердловчане стали реже увольняться по собственному желанию

Жители Свердловской области стали чуть реже увольняться с работы по собственному желанию. К такому выводу пришли в службе исследований крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

Согласно результатам опроса (есть в распоряжении Накануне.RU), в I квартале 2024 года 73% респондентов из Свердловской области увольнялись по собственному желанию (в IV квартале 2023 года так отвечали 75%). В качестве причин они назвали личную неудовлетворенность уровнем зарплаты, атмосферой в коллективе и руководством. 9% уходили по сокращению штата (ранее 7%), 8% - из-за реорганизации компании (ранее 4%), 2% - из-за нарушения трудовой дисциплины, 1% - из-за невыполнения плана. А 7% опрошенных отметили другие причины.

По собственному желанию чаще других подавали заявление об уходе представители рабочего персонала (76%), сферы туризма и гостиничного бизнеса (74%), а также науки и образования (73%). Реже остальных увольнялись представители сфер "Стратегия, инвестиции, консалтинг" (48%), "Высший менеджмент" (53%) и "Спорт, салоны красоты" (56%).

Как отметили в службе исследований, по Уральскому федеральному округу по собственному желанию покидали компанию 72% респондентов, а в целом по России - 66%.

Ранее другой опрос показал, что 49% свердловчан сменили работу в 2023 году.