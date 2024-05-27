Глава Радужного ушла в отставку

Мэр Радужного Наталья Гулина ушла в отставку. Чиновница сообщила в своем telegram-канале, уточнив, что решение об уходе с поста было для нее непростым, а пройденный путь был долгим, сложным, ярким и интересным.

"Я прожила в Радужном более 30 лет, 23 из которых работала в администрации города. Прошла путь от сотрудника юридического управления до главы муниципалитета", - написала Гулина.

Экс-мэр поблагодарила губернатора Югры Наталью Комарову и правительство округа за доверие и поддержку.

"Сформированный задел на будущее поможет тому, кто придет вместо меня, сделать мой любимый Радужный еще краше и еще комфортнее. Полученный опыт на муниципальной службе считаю бесценным. Любой финал существующего – это лишь начало чего-то нового", - написала Гулина.

На фоне отставки Гулиной появилась информация, что она может возглавить департамент внутренней политики Югры, который как раз недавно остался без руководителя. В разговоре с журналистом Накануне.RU бывший мэр Радужного оставила без комментариев эту тему, сказав, что "правду она не скажет, потому что не может, а врать не хочет".