27 Мая 2024
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

В Россию на обучение приехали 30 тысяч иностранных студентов

В России в рамках приемной кампании 2023/24 учебного года в университеты приехали на обучение 29 тыс. 728 иностранцев.

Наибольшим спросом высшее образование пользуется у абитуриентов из Белоруссии (7%), Таджикистана (6,6%) и КНР (6,2%). Об этом говорится в Национальном докладе о реализации государственной политики в сфере образования Федеральному собранию, который подготовила вице-премьер Татьяна Голикова и направила его в профильные комитеты Госдумы.

Всего в конкурсе на обучение в пределах квоты для иностранных граждан участвовали граждане из 161 государства. Помимо Белоруссии, Таджикистана и Китая, откуда соответственно поступили 2166 студентов, 1965 и 1844, на обучение в Россию чаще всего приезжали граждане Казахстана – 1789, Узбекистана – 1641, Сирии – 1377, Киргизии – 1032, Афганистана – 982, Туркменистана – 894 и Вьетнама – 855.

В основном иностранных абитуриентов интересовали программы бакалавриата: на них в 2023/24 учебном году поступило 12 028 человек.

В 2023/24 учебном году выделяемая правительством России квота для иностранных студентов составила 30 000 мест. Таким образом, при 29 728 приехавших на обучение в Россию иностранцах она оказалась практически заполнена. За последние три года правительственная квота для иностранных студентов выросла вдвое.

Наибольший интерес у студентов из других стран представляют специальности, связанные со здравоохранением, международными отношениями, экономикой, юриспруденцией, а также строительством. Кроме того, в последние годы растет конкурс на инженерные направления, сообщают "Ведомости". 

Теги: студенты, образование, иностранцы


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