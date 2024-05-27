В Генштабе Украины признали успех ВС России в подконтрольной Киеву части ДНР

Российские военные получили определенный успех на покровском направлении в подконтрольной Киеву части ДНР.

Как сообщается в Telegram-канале Генштаба Вооруженных сил Украины, "на отдельных участках враг имел частичный успех". ВСУ считают ситуацию на данном направлении наряду с купянским в Харьковской области как "наиболее горячую".

После взятия Авдеевки российским войскам удалось продвинуться в направлении Очеретино и дальше на 25 км. Об этом сообщает военкор Марат Хайруллин, анализируя ход боевых действий.

Очеретинский прорыв ВС РФ - это прямая заявка на выход к рубежу Красноармейск - Димитров, расположенных на западе ДНР (переименованы украинским режимом в Покровск и Мирноград), до которых остается уже меньше 30 км, считает он.