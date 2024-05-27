Россияне теряют более 70 млрд в год из-за отказа оспаривать покупки

Граждане России в среднем за год теряют 78 млрд руб. из-за незнания, как можно оспорить некачественные покупки или ошибочные денежные переводы.

Об этом следует из совместного исследования "Тинькофф" и общественной организации по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива". Как оказалось, более половины опрошенных россиян сталкивались с ситуациями, когда нужно вернуть деньги за товар или неверный перевод. При этом только 16% знают о сервисах оспаривания операций через банк. В этом году также появилась возможность опротестовать такие операции по СБП.

Как заявили в Роспотребнадзоре, если человек обнаружил недостатки в изделии, он может потребовать вернуть деньги, обменять товар или исправить проблему на месте.

Среди основных причин, почему люди не пытаются вернуть деньги, — нежелание тратить силы, признание своей вины и уверенность, что получить компенсацию не удастся, сообщают "Известия".