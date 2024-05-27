В России могут появиться квазидобровольные корпоративные пенсии

Министерство финансов России планирует разработать концепцию корпоративного пенсионного обеспечения с максимальным охватом для разных категорий работников.

Об этом говорится в презентации начальника отдела регулирования негосударственных пенсионных фондов (НПФ) Минфина Наталии Каменской на конференции Investfunds Forum XV. По ее словам, в планах ведомства в среднесрочной перспективе – законодательно предусмотреть корпоративное пенсионное обеспечение как отдельный вид добровольного пенсионного обеспечения.

Варианты налогового стимулирования корпоративных программ могут быть аналогичны существующим в рамках негосударственного пенсионного обеспечения: это освобождение работодателя от уплаты налога на прибыль с тех средств, которые будут направляться на программу долгосрочных сбережений. Данная норма уже используется работодателями, которые имеют свои корпоративные программы, и зарекомендовала себя как эффективный стимул.

Мера позволит обеспечить негосударственными пенсиями работников бюджетной сферы, которые сейчас не охвачены корпоративным пенсионным обеспечением, сообщают "Ведомости".

Как говорится в докладе Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) "Антихрупкость государства Путина: идеология, институциональные основы, целостный выборы", существующий размер пенсий недостаточен для полноценной жизни пожилого человека.