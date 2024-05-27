В Сыктывкаре мужчина напал с ножом на сотрудницу службы доставки

В Сыктывкаре неизвестный напал с ножом на сотрудницу службы доставки и нанес ей несколько ударов.

Женщина была госпитализирована, но на следующий день скончалась от полученных ранений. Инцидент произошел 24 мая. Злоумышленнику 31 год, жертве – 31. Удары он нанес в область шеи, головы и грудной клетки.

Следственными органами заведено уголовное дело по статье "убийство".

Подозреваемый, ранее судимый, задержан. Ему предъявлено обвинение. Он заключен под стражу, сообщает СУСК РФ по республике Коми.

О мотивах ничего неизвестно.