УК не смогут единолично устанавливать плату за содержание общего имущества

В России может измениться подход к формированию тарифов за содержание жилого помещения в новостройке.

Речь идет о плате за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержание, текущий ремонт общего имущества, платы за жилищно-коммунальные услуги, потребляемые при использовании и содержании общего имущества, а также взнос на капитальный ремонт. Об этом следует из проекта закона, который 27 мая внесут в Госдуму глава комитета по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов и первый зампред этого комитета Владимир Кошелев.

Стоимость предлагают рассчитывать с учетом технической документации на недвижимость, а не определять цену только по желанию управляющих компаний. Из пояснительной записке следует, что в период сдачи многоквартирного дома в эксплуатацию размер платы за жилое помещение определяется застройщиком и управляющей организацией и, как правило, не имеет финансово-экономического обоснования.

При этом часто собственники помещений выражают недовольство из-за необоснованного завышения стоимости услуг. Также отсутствует правовое регулирование расчета размера платы, если срок действия договора между застройщиком и управляющей организацией истек, а орган местного самоуправления не провел конкурс по выбору новой УК, сообщают "Известия".

Ранее стало известно, что власти вернулись к идее отказа от бумажных квитанций на оплату жилищно-коммунальных услуг. В Минстрое заявили, что собственнику помещения могут быть направлены в электронном виде в личный кабинет несколько платежных документов от разных поставщиков услуг.