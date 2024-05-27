27 Мая 2024
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Фото: Накануне.RU

В России могут установить "лежачих полицейских" для электросамокатов

АНО "Институт исследования современной политики" (ИИПСП) обратилась в Министерство внутренних дел России с просьбой рассмотреть возможность установки на тротуарах и в парках "лежачих полицейских" для снижения количества аварий с участием электросамокатов.

В документе приводится статистика МВД - количество аварий с участием электросамокатов и средств индивидуальной мобильности ежегодно растет. За девять месяцев 2023 года произошло более 2,6 тыс. ДТП, в три раза больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Как заявил директор ИИПСП Антон Орлов, ситуация осложняется участившимися авариями на тротуарах, в парковых зонах, в том числе в местах отдыха детей. Отмечается, что вступившие 1 марта 2023 года в силу поправки к правилам дорожного движения, запрещающие пользователям СИМ разгоняться быстрее 25 км/ч, дали определенный эффект для арендованных самокатов, но не повлияли на частные самокаты, велосипеды и другие СИМ.

Из обращения следует, что данная проблема будет оставаться актуальной до тех пор, пока будет иметь место такое явление, как "трасса" для СИМ. Имеется в виду прямой участок дороги, (парк, бульвар, тротуар и пр.), который предназначен для пешеходов, но может использоваться для разгона пользователями СИМ, сообщают "Известия".

Ранее стало известно, что самокатчиков будут штрафовать за телефон в руках во время езды.

Теги: электросамокаты, СИМ, ДТП


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Ранее 24.05.2024 09:47 Мск Самокатчиков будут штрафовать за телефон в руках во время езды

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