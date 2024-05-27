Гладков: 50 пострадавших при обстрелах Белгородской области остаются в больницах

В Белгородской области 50 взрослых и двое детей, которые получили ранения при обстрелах и атаках беспилотников со стороны Вооруженных сил Украины, находятся на лечении в больницах Белгорода.

Как заявил в Telegram губернатор региона Вячеслав Гладков, он посетил три больницы, чтобы проведать жителей. По его словам, всем оказывается необходимая медицинская помощь, все лекарственные препараты имеются в наличии. Проводятся телемедицинские консультации с федеральными специалистами.

Ранее Гладков сообщил об обстреле Вооруженными силами Украины поселка Октябрьский и последствиях атаки. Есть погибшие и раненые.