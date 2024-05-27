Омский губернатор допустил увольнение главы района после автоаварии

Глава Омской области Виталий Хоценко сообщил в Telegram, что рассмотрит снятие с должности главы Полтавского района Александра Милашенко после автомобильной аварии с его участием.

По словам губернатора, он попросил правоохранительные органы провести тщательную проверку в связи с новыми появившимися обстоятельствами ДТП с участием Милашенко, в том числе из-за наличия пострадавшего. Хоценко указал, что по результатам проверки вместе с депутатами районного совета он будет принимать решение о дальнейшей целесообразности нахождения Милашенко в должности главы.

По данным полиции области, 25 мая на объездной дороге вблизи села Воронцовка в Полтавской области произошла авария, виновник которого покинул место происшествия на попутном транспорте. Nissan X-Trail выехал на встречную полосу и врезался в Иж-2717-220, водитель которого обратился в больницу.

Позже Хоценко написал, что "произошло ДТП с участием главы Полтавского района Александра Васильевича Милашенко".