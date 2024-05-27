В Госдуме предложили нижний порог прогрессивной шкалы НДФЛ

Нижний порог прогрессивной шкалы НДФЛ может быть установлен в России на уровне не ниже двукратной среднемесячной номинальной заработной платы по России.

Об этом говорится в рекомендациях комитета по бюджету Госдумы по изменению налоговой системы. Они опубликованы на сайте Думы. "Важно, чтобы повышение налоговой нагрузки не касалось подавляющего большинства граждан", — следует из документа.

Также отмечается, что для "более справедливого распределения налогового бремени в сторону тех, у кого более высокие личные доходы, представляется целесообразным не повышать ставки действующей двухступенчатой шкалы, а ввести многоступенчатую шкалу налогообложения".

По данным Росстата, средняя зарплата по итогам 2023 года составила 73 тыс. 709 руб. Таким образом, нижний порог прогрессивной шкалы НДФЛ может быть установлен на уровне около 150 тыс. руб.

Ранее в Госдуме на парламентских слушаниях предложили не затрагивать повышением НДФЛ средний класс. Правда, у населения, депутатов и правительства пока нет единого определения того, что подразумевать под средним классом.