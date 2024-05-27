27 Мая 2024
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Экономика Ленинградская область
Фото: lenobl.ru

Ленобласть - лидер по промышленным инвестициям на Северо-Западе России

Ленинградская область планирует подписать на Петербургском международном экономическом форуме около 15 инвестиционных соглашений общим пакетом порядка 100 млрд рублей. Также в деловой программе предусмотрено подписание соглашений о сотрудничестве с правительствами республик, общественными организациями и компаниями.

"Будут как проекты расширения действующих производств, так и новые. Инвестиции придут в производство техники, пищевую, химическую промышленность и сектор АПК", — рассказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

александр дрозденко(2023)|Фото: lenobl.ru

Напомним, ПМЭФ-2024 пройдет с 5 по 8 июня. Главный лозунг присутствия Ленинградской области на ПМЭФ-2024 будет «Время строить, время создавать!». Отметим, что Ленинградская область - лидер по промышленным инвестициям на Северо-Западе России. Доля региона в общем объеме составляет — 55,3%.

Коллаж, рост промышленного производства(2024)|Фото: Накануне.RU

Накануне Минэкономразвития России опубликовало итоги рейтинга регионов по уровню развития государственно-частного партнёрства за 2023 год. В нем Ленобласть заняла 4 место, набрав 42,3 баллов из 100 возможных и сделав существенный рывок, поднявшись с 28 места.

«Динамика роста позиции в рейтинге связана, в том числе, с успешной работой по запуску крупного проекта по строительству 5 и 6 этапов Широтной магистрали скоростного движения в Ленинградской области общим объемом инвестиций 110 млрд рублей», — прокомментировал заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов.

(2024)|Фото: lenobl.ru

Также, в Ленинградской области сейчас активно ведется работа по формированию промышленного кластера для производства импортозамещающей продукции, около 100 предприятий региона уже получили консультацию о возможной поддержке государства.

В 2024 году на территории Ленинградской области будет завершена реализация ряда крупных портовых проектов: строительство специализированного терминала по перевалке минеральных удобрений ООО «Ультрамар» с объемом инвестиций 35 млрд рублей, а общие вложения компании здесь уже составил 95 млрд рублей. Группа компаний «Новотранс» построит универсальный торговый терминал «Усть-Луга» за 46,5 млрд рублей.

В Ленобласти продолжает работать свой удобный интерактивный инструмент для инвесторов - карта ИРИС. В октябре 2023 года она стала победителем Национальной премии в сфере инвестиционного развития регионов «Лидеры инвестиционного развития 2023» как лучшая инвестиционная карта Российской Федерации. ИРИС была создана экономическим блоком правительства Ленинградской области еще в 2013 году и за более чем 10 лет преобразовалась в интерактивную платформу. На карте размещены не только документы территориального планирования, но и визуализирован пространственный раздел Стратегии Ленобласти. В настоящий момент на региональной карте представлено 289 свободных участков.

(2024)|Фото: lenobl.ru

Стенд Ленобласти на ПМЭФ-2024 будет выполнен в индустриальном стиле. Брутальные арт-объекты, решетки грильято, фактурные стены и рифленые полы-отражатели изготовят из стали, стекла и бетона, а дизайн переговорных комнат выполнят с пристальным вниманием к мельчайшим деталям.

Ключевой объект стенда региона – огромный экран Г-образной формы, на котором будет демонстрироваться динамичный мультимедийный контент, создаваемый посредством генеративной графики и подчеркивающий интенсивное развитие региона. Экран посвящен системе сопровождения инвестиционных проектов «Зеленый коридор для инвестора», разработанной Агентством экономического развития Ленинградской области.

Создание условий для промышленников, привлечение инвесторов, вся работа региональных властей в области развития экономики так или иначе имеет целью улучшение качества жизни ленинградцев.

(2024)|Фото: lenobl.ru

«Мы продолжаем наращивать объем экономики. Но в центре, как всегда, должны быть наши жители, ленинградцы. Важно, что этот год по распоряжению президента Владимира Путина - Год семьи, а в регионе - Год Команды заботы. Объединим их, будем и впредь принимать активное участие в нацпроектах, запускать новые проекты для перспективного развития, повышать качество жизни, повышать кадровый, экономический, социальный потенциал, обеспечивать развитие региона, Северо-Западного округа и страны!» - подчеркивает губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Теги: александр дрозденко, пмэф 2024, инвестиции, зеленый коридор для инвесторов, стенд ленобласти


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