В Омской области травили клещей, а пострадали дети

В Омской области следственный комитет проводит проверку информации об отравлении детей в Бергамакской средней общеобразовательной школе Муромцевского района Омской области.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР, 25 мая после торжественной линейки некоторые школьники почувствовали себя плохо. Дети обратились за медицинской помощью.

Территория, на которой проходила линейка, недавно была обработана от клещей. В ходе проверки будут выяснены все обстоятельства произошедшего, а действиям ответственных лиц будет дана правовая оценка