В Якутии из-за талых вод рухнул мост

В Якутии частично обрушился мост, сообщили Накануне.RU в региональном Министерстве транспорта и дорожного хозяйства.

Инцидент произошел на муниципальной дороге между поселком Нижний Куранах и Хатыстыр Алданского района. В результате размытия талыми водами повело одну из опор, из-за этого рухнули два пролета.

В администрации Алданского района сообщили, что завтра утром выедет комиссия для оценки произошедшего разрушения и выработки технических решений. Министерство транспорта и дорожного хозяйства республики окажет содействие по обустройству временной понтонной переправы. Также муниципальные власти организуют автобусные перевозки с каждой стороны дороги.

Водителей просят воздержаться от поездок в этом направлении.