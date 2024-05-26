Россия предложила Армении помощь в ликвидации последствий наводнения

МЧС России предложило помощь жителям Армении, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

В двух областях Республики Армения напряженная паводковая ситуация, накануне там прошли сильные ливни. Реки Дебед, Агстев и Ташир разлились и подтопили ряд населенных пунктов. И также повреждены дороги государственного назначения М-6 и М-4. Поступают сообщения о жертвах, пропавших без вести и серьезном материальном ущербе. В зоне затопления оказался ряд населенных пунктов, объектов транспортной и энергетической инфраструктуры. Нарушено железнодорожное и автомобильное сообщение с пострадавшими районами.

В рамках двустороннего сотрудничества МЧС России через Российско-Армянский центр гуманитарного реагирования предложило свою помощь армянской стороне в ликвидации последствий паводков и проведении аварийно-восстановительных работ.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем telegram-канале заявила, что Россия искренне сопереживает армянскому народу.

"Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Российско-Армянский центр гуманитарного реагирования (РАЦГР) 26 мая передал Спасательной службе МВД Армении переносные мотопомпы, используемые при поисково-спасательных и аварийно-восстановительных работах. В Лорийской и Тавушской областях работает 50 единиц оборудования, ранее предоставленного РАЦГР, которое задействовано в ликвидации последствий наводнения. Руководство РАЦГР находится в постоянном контакте с Национальным центром по управлению кризисными ситуациями МВД Армении, а также со штабом по оперативному устранению последствий наводнений в Лорийской и Тавушской областях. Центр в случае необходимости готов привлечь дополнительные силы и средства, а также предоставить гуманитарную помощь пострадавшему населению", - сообщила она.

Также ведется работа по оказанию содействия пострадавшим гражданам РФ.