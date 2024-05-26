В Челябинске произошла массовая разборка со стрельбой с участием экс бойцов ЧВК "Вагнер"

Полицейские Челябинска установили всех участников конфликта со стрельбой, который произошел в Ленинском районе города, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления МВД.

Инцидент произошел 25 мая на ул. Коммунаров. На место были отправлены ближайшие наружные наряды. Начальником Главного управления МВД России по Челябинской области выяснение всех обстоятельств произошедшего было поставлено на контроль.

"Полицией оперативно проведены все мероприятия, установлено, что между двумя компаниями произошел ситуативный конфликт. В настоящее время все его участники установлены и доставляются в органы внутренних дел для дальнейшего разбирательства", - говорится в сообщении.

Telegram-каналы сообщают подробности конфликта. По данным Baza, мужчина увидел свою бывшую, гуляющую с новым молодым человеком и напал на них. Девушка пожаловалась своему отцу, который раньше служил в ЧВК "Вагнер". Отец вступился за дочь, позвал ее обидчика на встречу, на которую также пригласил и своих сослуживцев. Другой мужчина также пришел с друзьями.

"Беседа" перетекла в массовую драку, победу в которой одержали выходцы из ЧВК. Однако проигравшей стороне пришло на помощь вооруженное травматическими пистолетами подкрепление.

"Вагнеровцам" пришлось ретироваться с поля боя. Полицейские задержали троих парней. Сообщается, что один из них несовершеннолетний. После драки нескольким участникам конфликта понадобилась помощь медиков.