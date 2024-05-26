В Севастополе в бассейне отравились шесть детей

Следователи Севастополя проверяют обстоятельства отравления детей в бассейне одного из гостиничных комплексов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

24 мая в горбольницу №5 - Центр охраны здоровья матери и ребенка поступили шесть детей 10-12 лет с признаками отравления хлорсодержащим веществом. После оказания медпомощи несовершеннолетние в госпитализации не нуждались.

Следователями следственного отдела по Гагаринскому району Севастополя выясняются обстоятельства инцидента.

Организована процессуальная проверка, назначены и проводятся необходимые исследования с привлечением профильных специалистов. В ходе проверки будет дана оценка действиям персонала и руководства комплекса. По результатам - будет принято процессуальное решение.