Российские войска освободили село Берестовое в Харьковской области

Российские войска подразделения группировки "Запад" в результате успешных боевых действий освободили населенный пункт Берестовое Харьковской области. Об этом говорится в ежедневной сводке Министерства обороны РФ, передает корреспондент Накануне.RU.

Кроме того, группировка "Запад" нанесла поражение 77-й аэромобильной бригаде ВСУ в районе Стельмаховки.

ВСУ потеряли до 285 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, 155-мм гаубицу М198 производства США, 152-мм гаубицу Д-20, 122-мм гаубицу Д-30, а также 105-мм гаубицу М119 производства США.