В Пермском крае семья из трех человек погибла на пожаре

В Пермском крае семья из трех человек погибла на пожаре, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Во время тушения дома в поселке Мысы были обнаружены тела десятилетней девочки, ее отца и бабушки. С матерью погибшей девочки работал психолог МЧС России.

В ведомстве уточнили, что пожар произошел ночью. Горел дом и надворные постройки на 63 квадратных метрах.

Предварительная причина пожара - перегрузка электросети. Сотрудники МЧС России вынесли два газовых баллона из горящего жилья и не допустили перехода огня на соседние строения.