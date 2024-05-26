Володин: Зеленский узурпировал власть и полностью утратил остатки своей псевдо-легитимности

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале заявил что президент Украины Владимир Зеленский, отменив президентские выборы, узурпировал власть, передает корреспондент Накануне.RU.

"С 21 мая он полностью утратил остатки своей псевдо-легитимности. Срок его полномочий — пять лет — уже закончился, и какие-либо ссылки на военное положение противоречат Конституции Украины. <...> Мобилизованные на основании незаконных решений граждане Украины сегодня должны вернуться домой — Зеленский нелегитимен, он не может давать приказы", - пишет Володин.

Он подчеркнул, что Зеленский не имеет права объявлять мобилизацию, отправлять людей на войну, принимать какие-либо другие решения от лица главы государства. Володин подчеркнул, что главная причина отмены выборов - страх потерять власть. Украина, отмечает спикер Госдумы, перестала существовать как правовое государство с 2014 года.

Народ Украины, подчеркнул Володин, "находится в заложниках у диктатора-марионетки".

Любые соглашения с нелегитимным президентом недействительны и в будущем могут быть оспорены.