В Прикамье жителям, дома которых пострадали от урагана, возместят ущерб

Глава Гайнского округа Пермского края Елизавета Шалгинских пообещала компенсации жителям дома которых накануне пострадали от мощного урагана, прокатившегося по региону, передает корреспондент Накануне.RU.

Шквалистый ветер нанес значительный ущерб: оборваны линии электропередач, повалены деревья, сорваны крыши на жилых домах, объектах организаций и постройках.

"Прошу сохранять спокойствие. На заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности принято решение о введении режима функционирования "Повышенная готовность". Созданы оперативные группы, которые в течение суток проведут осмотр пострадавших территорий. Затем начнет работать комиссия по оценке ущерба жилым домам", - сообщила Шалгинских в своем telegram-канале.

Сотрудники ЖКХ уже начали работы по подготовке к перекрытию крыш в пострадавших многоквартирных домах.