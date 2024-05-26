В Березниках у спорткомплекса сорвало крышу

В Березниках прокуратура проводит проверку в связи со срывом кровли на здании физкультурно-оздоровительного комплекса "Любимов" во время шторма, сообщили Накануне.RU в пресс-службе надзорного ведомства.

Прокуратура даст оценку действиям подрядчика, который выполнял строительно-монтажные работы, а также действиям заказчика. По итогам надзорных мероприятий будет принят комплекс мер прокурорского реагирования. Администрацией города организован штаб, приняты меры к ограничению движения по ул. Дощеникова, где произошел инцидент.

Кровлю у здания физкультурного комплекса сорвало днем 25 мая. Ее отбросило на проезжую часть.

Мэр города Березники Алексей Казаченко побывал на крыше физкультурного комплекса "Любимов". В своем telegram-канале он сообщил, что в спорткомплексе были приняты меры по сохранности оборудования и инвентаря, занятия в ближайшие дни отменены.