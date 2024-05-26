Уральский полпред выручил награду многодетной тюменской семье

Полпред в УрФО Владимир Якушев вручил многодетной семье орден "Родительская слава" в Тюмени.

Владимир Якушев встретился с тюменской многодетной семьёй Якуниных и вручил им награду, сообщает пресс-служба уральского полпредства. Владимир Якушев отметил, что крепкая, многодетная семья – это будущее нашей страны.

"Когда ребёнок растёт среди братьев и сестёр, он с раннего детства учится помогать близким. Быть внимательным, заботливым и щедрым. Уважать других и находить с ними общий язык, – подчеркнул полпред. - Он учится быть частью семьи. Отдавать частичку себя ради общего блага. И получать в ответ самую искреннюю, бескорыстную любовь и надёжную поддержку в любой ситуации".

Андрей и Наталья Якунины воспитывают восемь детей: старшему сыну 23 года, младшему ребёнку – 4 года. Наталья работает врачом в тюменском областном наркологическом диспансере. Андрей - директор АНО "Центр развития социальных проектов Тюменской области "Милосердие".

Старший сын Якуниных Сергей пошёл по стопам родителей, учится на педиатра. В свободное время помогает людям и участвует в движении "Волонтёры-медики".