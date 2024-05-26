В Приморье пациент погиб, выпав из машины "скорой"

В Приморье пациент погиб в ДТП с участием автомобиля "скорой помощи", сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Трагедия произошла на 113 километре автодороги "Раздольное - Хасан". По предварительным данным, в неблагоприятных погодных условиях водитель спецавтомобиля на повороте не справился с управлением и съехал в кювет. "Скорая" опрокинулась, пациент выпал из машины и погиб. Фельдшер получила травмы и была госпитализирована.

По факту ДТП полиция проводит проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначено проведение ряда исследований.



По результатам проверки будет принято законное и обоснованное решение в соответствии с законодательством.



