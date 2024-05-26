Сотрудники ЧВК «Вагнер» разоружили боевиков на востоке ЦАР

Российские специалисты из ЧВК «Вагнер» совместно с Вооруженными силами Центральноафриканской Республики (FACA) и местными властями провели процедуру разоружения боевиков на востоке ЦАР.

Изъявили свое желание сложить оружие и возвратиться к мирной жизни боевики из города Земио. Во время встречи бойцы ЧВК «Вагнер» провели разъяснительную работу с бывшими боевиками, а также отобрали молодых людей с целью обучения и интеграции в ВС республики.

На встрече присутствовали местное население и мэр Земио, которые приветствовали процедуру разоружения. По мнению местных жителей, усердная работа «музыкантов» с FACA дает возможность всей стране вернуться к миру и долгожданной безопасности.

Напомним, что бойцы и инструкторы ЧВК «Вагнер» с 2018 года ведут совместную работу с Вооруженными силами ЦАР по приглашению республиканских властей. В задачи сотрудников «Оркестра» входят подготовка и тренировка местных бойцов, а также проведение контртеррористических операций совместно с FACA.