В Курской области за ночь сбили 10 беспилотников
За ночь над территорией Курской области дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 10 беспилотников, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Минобороны РФ.
Три беспилотника были сбиты над территорией Орловской области.
Кроме того, около 08.00 по московскому времени была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением беспилотника самолетного типа по объектам на территории России.
Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области.