В Курской области за ночь сбили 10 беспилотников

За ночь над территорией Курской области дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 10 беспилотников, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Минобороны РФ.

Три беспилотника были сбиты над территорией Орловской области.

Кроме того, около 08.00 по московскому времени была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением беспилотника самолетного типа по объектам на территории России.

Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области.