В Астраханской области Сабантуй отметили широко, весело и массово

Праздник плуга встретили в селе Три Протока Приволжского района Астраханской области. Здесь разбили «Этническую деревню» с подворьями народов разных национальностей. На главной сцене выступили лучшие творческие коллективы региона. Почётными гостями мероприятия стали губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин и делегация из Республики Татарстан.

Посетителям праздника на подворьях казачьего, казахского, татарского, туркменского, ногайского, калмыцкого, русского и кавказского народов рассказали о быте и культуре. Астраханцы отведали национальные блюда – плов, баурсаки, кайнары, уху, блины и другие угощения.

Развлекательная программа на площадках оказалась не менее насыщенной. В «Этнодеревне» прошли национальные игры, спортивные соревнования. Зрелищное выступление показали дагестанские канатаходцы коллектива «Гунар». Они продемонстрировали трюки и искусство эквилибристики.

«Отдавая дань уважения традициям и обычаям предков, Сабантуй широко и с любовью отмечают в нашем регионе. Это праздник, объединяющий представителей 150 национальностей, живущих как одна большая семья на астраханской земле», – отметил губернатор Игорь Бабушкин.