В астраханском селе открыли новый Дом культуры, построенный в рамках нацпроекта

Накануне для жителей села Три Протока Приволжского района Астраханского района был двойной праздник. Они отметили Сабантуй и открытие нового Дома культуры, который построили здесь в рамках нацпроекта «Культура». Участие в торжественном мероприятии принял губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

В новом здании разместили зрительный зал на 300 мест, кабинеты для кружков и досуга. Это 13-е подобное культурное учреждение, которое появилось в регионе за последние пять лет. Ещё два откроют до конца этого года.

«Символично, что Дом культуры распахнул двери в день, когда мы дружно отмечаем Сабантуй. Этот всенародный праздник стал символом сохранения культурных и национальных традиций. Будем и дальше создавать возможности для разнообразного досуга и самореализации взрослых и маленьких астраханцев», – отметил губернатор Игорь Бабушкин.

Он уверен, что новое культурное пространство станет вторым домом как для юных артистов, так и для старшего поколения.