GREY ZONE опубликовал интервью с командиром ЧВК «Вагнер» Салемом

Командир ЧВК «Вагнер» направления ЦАР, Герой России и кавалер пяти Орденов Мужества Дмитрий Подольский с позывным «Салем», в интервью GREY ZONE рассказал о работе «Оркестра» в стране. Видео опубликовали авторы Telegram-канала.

«Так как завистники стабильно раз в месяц пускают слухи, что "Контора – ВСЕ", решили для вас подзаписать небольшое видео, где Салем, насколько это возможно кратко и доходчиво для простого зрителя, рассказал, что происходит в Центральноафриканской Республике, и что там сейчас делает "Группа Вагнера", которая еще несколько лет назад выбивала боевиков стоявших аж на окраине столицы, а ЦАР контролировала лишь несколько процентов своей территории», – написали они.

Так, Салем в интервью рассказал об оперативной обстановке в ЦАР, а также о незаконных вооруженных формированиях, с которыми борется правительственная армия при поддержке ЧВК «Вагнер».

Более того, в интервью Салем рассказал об иностранном контингенте, который базируется в ЦАР, а также не обошел вниманием ключевые операции «Оркестра».